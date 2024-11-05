نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلًا منه

أقال رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو غالانت من وزارة الدفاع وعيّن يسرائيل كاتس بدلًا منه.



كما عيّن جدعون ساعر وزيرًا للخارجية.



وقال نتنياهو: "هناك خلافات كثيرة ظهرت بيني وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب التي تخوضها إسرائيل."