نتانياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وفق ما أعلن مكتبه الثلاثاء، جراء انهيار الثقة بينهما على خلفية الحرب في قطاع غزة.وشابت علاقة نتانياهو وغالانت سلسلة خلافات بشأن إدارة الحرب التي اندلعت بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.وقال نتانياهو في بيان "في خضم حرب، أكثر من أي وقت مضى، الثقة الكاملة مطلوبة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".وأضاف رئيس الوزراء بشأن غالانت المنتمي مثله الى حزب الليكود اليميني "على رغم أن الأشهر الأولى من الحملة شهدت مثل هذه الثقة والعمل المثمر، إلا أن هذه الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية. في ضوء ذلك، قررت اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع".