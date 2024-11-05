وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد هزيمة "الأعداء وتحقيق أهداف الحرب"

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس الثلاثاء هزيمة أعداء بلاده وتحقيق أهداف الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.



وقال كاتس عبر منصة إكس "سنعمل معا لقيادة المؤسسة الدفاعية إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: إعادة جميع الرهائن... تدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، واحتواء العدوان الإيراني، والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم".