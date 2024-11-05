غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"

دعا يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من منصب وزير الدفاع في إسرائيل، الحكومة إلى العمل على إعادة الرهائن من قطاع غزة "وهم أحياء"، مؤكدا ضرورة أن يؤدي جميع الإسرائيليين الخدمة العسكرية.



وقال غالانت في كلمة بعد عزله من منصبه: "التزامنا هو إعادة الرهائن، علينا القيام بذلك سريعا، وهم أحياء".



وأضاف: "على الجميع أن يؤدي الخدمة في الجيش"، وذلك في إشارة الى اليهود المتدينين الذين كانوا معفيين من الخدمة الإلزامية الى أن أنهت المحكمة العليا هذا الإعفاء في حزيران.

وقد شرح غالانت أسباب الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.