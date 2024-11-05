الرئيس الإسرائيلي يحذر من اضطراب في زمن الحرب بعد إقالة نتانياهو لغالانت

حذّر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ من أي اضطراب سياسي في البلاد بينما تخوض حروبا على جبهات عدة، وذلك عقب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت.



وقال هرتسوغ في بيان إنّ "آخر ما تحتاج إليه إسرائيل حاليا هو اضطراب وانقسام في خضمّ الحرب. أمن إسرائيل يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات"، مشدّدا على أنّ "دور القيادة هو التصرف بمسؤولية كبيرة في هذا الوقت".