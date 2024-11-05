استطلاعات رأي: أغلب الناخبين في الولايات المتحدة يرون الديمقراطية مهددة

خلصت بيانات لاستطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء من إديسون ريسيرش إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين قالوا إن الديمقراطية الأميركية مهددة.



وتعكس هذه النتيجة قلقا عميقا تواجهه البلاد بعد حملة مثيرة بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.



وتشير البيانات إلى أن الديمقراطية والاقتصاد من أهم القضايا بالنسبة للناخبين، إذ أشار نحو ثلث المشاركين إلى كل منهما، يليهما الإجهاض والهجرة بنسبة 14 بالمئة و11 بالمئة على الترتيب.



وأظهر الاستطلاع أن 73 بالمئة من الناخبين يعتقدون أن الديمقراطية في خطر، مقابل 25 بالمئة فقط قالوا إنها آمنة.



,تعكس هذه الأرقام جزءا بسيطا من عشرات الملايين من الأشخاص الذين صوتوا، سواء قبل يوم الانتخابات أو يوم الثلاثاء، كما أن النتائج الأولية قد تتغير خلال الليل مع استطلاع آراء المزيد من الأشخاص.



وينظر 44 بالمئة من الناخبين إلى ترامب بشكل إيجابي، مقارنة مع 46 بالمئة في استطلاعات مشابهة أجريت في 2020 عندما خسر أمام الرئيس الحالي جو بايدن.



وينظر 48 بالمئة من المشاركين إلى هاريس بإيجابية، مقارنة مع 52 بالمئة لبايدن في 2020.



وكانت هاريس تعتمد على إقبال كبير من قبل الناخبات للتعويض عن ضعف تأييدها بين الرجال. وتظهر استطلاعات الرأي بعد التصويت أن النساء شكلن 53 بالمئة من الناخبين، من دون تغيير إلى حد كبير عن 52 بالمئة في استطلاعات الرأي بعد التصويت في 2020.