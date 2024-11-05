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ترامب يتحدث عن "تزوير واسع النطاق" في مدينة فيلادلفيا... والسلطات تنفي
أخبار دولية
2024-11-05 | 18:57
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ترامب يتحدث عن "تزوير واسع النطاق" في مدينة فيلادلفيا... والسلطات تنفي
تحدث المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عن شائعات تفيد بوقوع عمليات "تزوير واسع النطاق" في مدينة فيلادلفيا، من دون أن يقدم أيّ دليل على هذه الاتهامات التي نفتها السلطات.
وقال ترامب: "هناك الكثير من الحديث حول عمليات تزوير واسعة النطاق في فيلادلفيا" التي تعدّ معقلا للديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا حيث تدور المنافسة الأشدّ بينه وبين كامالا هاريس.
ونفت سلطات فيلادلفيا بشدة هذه الاتهامات.
وأكد المسؤول في المدينة سيث بلوستاين أن التصويت في فيلادلفيا جرى "بشكل آمن"، قائلا: "هذا التصريح لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهذا مثال آخر على المعلومات الكاذبة".
وكان ترامب أعلن صباح الثلاثاء أنه سيكون مستعدا للاعتراف بهزيمته أمام هاريس إذا "كانت الانتخابات عادلة"، فيما أثار شبح احتمال تزوير الانتخابات.
أخبار دولية
ترامب
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