توقعات... الجمهوريون ينتزعون من الديموقراطيين مقعدا في مجلس الشيوخ عن ولاية وست فرجينيا

فاز الجمهوريون بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية وست فرجينيا، بحسب توقعات شبكتي "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز".



وسيخلف الجمهوري جيم جاستيس الديمقراطي السابق جو مانشين الذي لم يترشح للانتخابات، وكان من المتوقع فوز الجمهوريين في هذه الولاية ذات الميول اليمينية.



ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأيّ مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.