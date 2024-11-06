الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في الانتخابات الأميركية

ارتفع الدولار إلى حد كبير اليوم، بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية لآراء الناخبين بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تشهدت تقاربا شديدا، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.76 بالمئة إلى 104.14 بحلول الساعة 0048 بتوقيت غرينتش.



وانخفض اليورو 0.77 بالمئة إلى 1.0844 دولار، بينما صعد الدولار 0.68 بالمئة مقابل الين إلى 152.64 ين.



وصعدت بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 71317 دولارا. ويُنظر إلى ترامب على أنه أكثر دعما للعملات المشفرة من كامالا هاريس.



وانخفض الدولار الأسترالي 0.63 بالمئة إلى 0.6595 دولار.