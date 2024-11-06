الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركيّ

استعاد الحزب الجمهوريّ السيطرة على مجلس الشيوخ من الديموقراطيين بحصوله على 51 مقعدًا على الأقل من أصل 100 على ما توقعت محطات تلفزة أميركية الأربعاء.



وذكرت محطتا "فوكس نيوز" و "أن بي سي نيوز" أن الجمهريين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ في الكونغرس بعد فوزهم بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو ووست فيرجينيا.