كامالا هاريس لن تلقي كلمة خلال ليلة الانتخابات... وهذا موعد كلمتها المرتقبة

أعلنت حملة كامالا هاريس الانتخابية الأربعاء أن المرشحة الديموقراطية لن تلقي كلمة أمام أنصارها ليلة الانتخابات، مؤكدة انها ستوجه كلمة إلى "الأمة" خلال النهار.



وقال سيدريك ريتشموند، أحد مدراء حملة هاريس من جامعة هاورد في واشنطن أمام أنصار لها "لن تسمعوا (كلمة) لنائبة الرئيس الليلة لكنكم ستسمعون غدا (الأربعاء)" مبررا ذلك بأنه "ما زالت هناك أصوات يجب فرزها".