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سارة ماكبرايد أول متحولة جنسيا في الكونغرس الأميركي

أخبار دولية
2024-11-06 | 01:51
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سارة ماكبرايد أول متحولة جنسيا في الكونغرس الأميركي
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سارة ماكبرايد أول متحولة جنسيا في الكونغرس الأميركي

أصبحت الديموقراطية سارة ماكبرايد الثلاثاء أول شخص متحول جنسيا يُنتخب عضوا في الكونغرس الأميركي لتمثّل ولايتها ديلاوير.

وسبق لهذه المرأة البالغة من العمر 34 عاما أن كانت عضوا في الكونغرس المحلي للولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.

وفي الانتخابات التي جرت الثلاثاء، فازت ماكبرايد بمقعد في مجلس النواب الفدرالي عن ولايتها ديلاوير، بحسب ما توقعت وسائل إعلام أميركية بينها "إن بي سي" و"سي إن إن".

وعلى الرغم من إدراكها لأهمية كونها أول شخص متحوّل جنسيا يفوز بمقعد في الكونغرس الأميركي، فقد قالت ماكبرايد لمحطة "سي بي إس" مؤخرا أنّ أولوياتها إذا ما فازت في الانتخابات ستكون بشكل أساسي موضوعات تكلفة رعاية الأطفال والسكن والصحة والحقّ في الإجهاض.

وشكّلت حقوق الأشخاص المتحوّلين جنسيا أحد المواضيع الساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية التي جرت الثلاثاء.

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