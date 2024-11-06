نتنياهو يهني ترامب على عودته "التاريخية" للبيت الأبيض

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب على عودته "التاريخية" إلى البيت الأبيض، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



وقال نتنياهو في منشور على موقع إكس "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

