ماكرون يهنئ ترامب ويبدي "استعداده للعمل معا" في ظل "الاحترام والطموح"

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الرئيس دونالد ترامب" الأربعاء، قائلا إنه "مستعد للعمل معا كما تمكّنا من فعله لمدة أربع سنوات" خلال الولاية الأولى للجمهوري.



وفي منشور على منصة إكس، قال ماكرون متوجها إلى ترامب الذي بات على أبواب البيت الأبيض "بقناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار".