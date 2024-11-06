مجلس الاتحاد الروسي يصادق على معاهدة دفاع مشترك مع كوريا الشمالية

صادق مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء على معاهدة للدفاع المشترك مع كوريا الشمالية التي يتهمها الغرب وكييف بالرغبة في إرسال آلاف الجنود للقتال ضد أوكرانيا.



وهذا التصويت الذي أجراه المجلس الأعلى في البرلمان بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب، كان محسوما سلفا، ولم يصوّت أي من أعضاء مجلس الاتحاد ضد المعاهدة. ويتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقّع بالأحرف الأولى المعاهدة في حزيران في بيونغ يانغ، أن يصادق على النص ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.