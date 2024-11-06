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زيلينسكي يهنّئ ترامب على "انتصاره المذهل" في الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
2024-11-06 | 03:45
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زيلينسكي يهنّئ ترامب على "انتصاره المذهل" في الانتخابات الأميركية
هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب على "انتصاره المذهل" بعدما أعلن المرشح الجمهوري الأربعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مبديا أمله بأن يساعد انتخابه أوكرانيا على تحقيق "سلام عادل".
وقال زيلينسكي "أنا أقدّر التزام الرئيس ترامب نهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. وهذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل أوكرانيا أقرب إلى السلام العادل".
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