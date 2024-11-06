الخارجية الروسية: على أميركا معالجة ديمقراطيتها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة يجب أن تعالج ديمقراطيتها وألا تلقي باللوم على الآخرين في إخفاقاتها.



وكانت زاخاروفا تشير إلى الاتهامات الأميركية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي أعلن دونالد ترامب فوزه فيها، وفق وكالة رويترز.