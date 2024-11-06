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الكرملين: سنحكم على رئاسة ترامب على أساس أفعاله
أخبار دولية
2024-11-06 | 05:06
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الكرملين: سنحكم على رئاسة ترامب على أساس أفعاله
أعلن الكرملين الأربعاء أنه سيحكم على دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على أساس أفعاله.
وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة"، مضيفا أنه "ليس على علم باعتزام الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة ترامب" نظرا إلى أن الولايات المتحدة "دولة غير صديقة (...) نحن نتحدث عن دولة معادية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد دولتنا".
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