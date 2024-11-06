حماس بعد إعلان فوز ترامب: موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة رهن "مواقفها وسلوكها العملي" تجاه الفلسطينيين

أكدت حركة حماس، أن موقفها من الإدارة الأميركية الجديدة في أعقاب إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة، يعتمد على "موقفها وسلوكها العملي" تجاه الفلسطينيين.



وقالت الحركة إن "موقفنا من الإدارة الأميركية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"، داعية ترامب إلى "وقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني".