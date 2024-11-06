ترامب: "صنعنا التاريخ" في الانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن دونالد ترامب أنه حقق "فوزا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل"، في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا بعد إعلان فوكس نيوز فوزه بالبيت الأبيض.



وقال ترامب "صنعنا التاريخ لسبب الليلة، والسبب أننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنها ممكنة" واعدا بـ"مساعدة البلاد على الشفاء".

وأضاف: "نملك بلدًا يحتاج إلى التعافي وأريد أن أشكر الأميركيين وسأحارب لأجلكم ولأجل عائلاتكم لنصل إلى أميركا التي تستحقونها."



وأشار إلى "استعادته السيطرة على مجلس الشيوخ "ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب".



وشدّد على العمل على إغلاق الحدود، فيأتي الناس ولكن بطريقة قانونية.