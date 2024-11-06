الخارجية الروسية: سنعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحمي مصالحنا الوطنية

أعلن وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ليس لديها أي تصورات بشأن دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة وإنها ستعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحمي المصالح الوطنية الروسية بقوة.



وأضافت الوزارة في بيان أن موسكو ستظل تركز على تحقيق أهداف ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأن موقفها بشأن الصراع لم يتغير.



