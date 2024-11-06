فانز: هذه أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية

وصف نائب ترامب الفائز جي دي فانز الفوز الجمهوري الرئاسيّ بأنه أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.



وشدد على أنّ أميركا ستشهد أعظم انتعاش اقتصاديّ في تاريخها تحت قيادة دونالد ترامب.