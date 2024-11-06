المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يزور طهران خلال الأيام المقبلة

اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه قد يزور العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام المقبلة، وتوقع التعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب حديثا دونالد ترامب.



وذكر في مؤتمر صحفي في روما بعد فعالية للطاقة النووية، ردا على سؤال بخصوص رحلته إلى العاصمة الإيرانية "قد أزور طهران في غضون أيام قليلة، لا يزال يتعين علينا تأكيد الموعد بالضبط لكن الزيارة مؤكدة".



وردا على سؤال بخصوص الأمور التي قد تتغير في التعامل مع إيران بعد فوز ترامب، قال إن الإدارة الجديدة تعني "تعديلات ونهجا مختلفا".



وأضاف "عملت بالفعل مع إدارة ترامب وتعاونا معا. وأتوقع استمرار التعامل بالشكل نفسه".