الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 120 مقذوفا عبر الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 120 مقذوفا عبر الحدود، فيما أكد مصور في وكالة فرانس برس سماع أصوات اعتراضات لتلك المقذوفات في أجواء تل أبيب.



وقال الجيش بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل: "نحو 120 مقذوفا أطلقها حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل اليوم".