الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفوض الاونروا يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الدفاع عن الوكالة بعد الحظر الإسرائيلي لأنشطتها
أخبار دولية
2024-11-06 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مفوض الاونروا يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الدفاع عن الوكالة بعد الحظر الإسرائيلي لأنشطتها
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش "أحلك اوقاتها"، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني "من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى"، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة ب"منع تطبيق القانون المناهض للاونروا" الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
أخبار دولية
الاونروا
الدول
الأعضاء
الأمم
المتحدة
الدفاع
الوكالة
الحظر
الإسرائيلي
لأنشطتها
التالي
الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركيّ
الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في الانتخابات الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-25
هيومن رايتس ووتش: القصف الإسرائيلي على لبنان يقتل المئات وعلى الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" أن تفتح تحقيقا دوليا محايدا
أخبار لبنان
2024-09-25
هيومن رايتس ووتش: القصف الإسرائيلي على لبنان يقتل المئات وعلى الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" أن تفتح تحقيقا دوليا محايدا
0
أخبار لبنان
2024-10-22
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: روّعتني الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري
أخبار لبنان
2024-10-22
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: روّعتني الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى رفيق الحريري
0
آخر الأخبار
2024-10-22
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة الإسرائيلية "المروعة" قرب مستشفى في بيروت
آخر الأخبار
2024-10-22
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بالغارة الإسرائيلية "المروعة" قرب مستشفى في بيروت
0
آخر الأخبار
2024-10-11
فرنسا: إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على بعثة الأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف على الفور
آخر الأخبار
2024-10-11
فرنسا: إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على بعثة الأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف على الفور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:12
نقل الشابة الإيرانية التي خلعت ملابسها الى "مركز للرعاية التخصصية"
أخبار دولية
12:12
نقل الشابة الإيرانية التي خلعت ملابسها الى "مركز للرعاية التخصصية"
0
أخبار دولية
12:05
العراق: التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل هي ذرائع كاذبة
أخبار دولية
12:05
العراق: التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل هي ذرائع كاذبة
0
أخبار دولية
11:43
ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويعبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين
أخبار دولية
11:43
ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويعبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين
0
أخبار دولية
09:52
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 120 مقذوفا عبر الحدود
أخبار دولية
09:52
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 120 مقذوفا عبر الحدود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:45
وكالة نقلا عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران لا تستبعد توجيه أميركا وإسرائيل ضربة استباقية لمنع الرد الإيراني على إسرائيل
آخر الأخبار
04:45
وكالة نقلا عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران لا تستبعد توجيه أميركا وإسرائيل ضربة استباقية لمنع الرد الإيراني على إسرائيل
0
أمن وقضاء
2024-10-13
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
أمن وقضاء
2024-10-13
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
0
أخبار لبنان
2024-10-22
بو حبيب من بيسكارا: نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701
أخبار لبنان
2024-10-22
بو حبيب من بيسكارا: نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار وتنفيذ الـ1701
0
صحف اليوم
00:34
المستهدف بغارة برجا مسؤول مالي في حزب لله (اللواء)
صحف اليوم
00:34
المستهدف بغارة برجا مسؤول مالي في حزب لله (اللواء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:29
مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم (فيديو)
أخبار دولية
09:29
مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
09:20
شهداء اثر الحزام الناري على بعلبك...اليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
09:20
شهداء اثر الحزام الناري على بعلبك...اليكم المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
في صور... غارات إسرائيلية استهدفت رابيد على طريق البرغلية
تقارير نشرة الاخبار
08:48
في صور... غارات إسرائيلية استهدفت رابيد على طريق البرغلية
0
أخبار دولية
08:47
القراءة الإسرائيلية الاولى لتداعيات فوز ترامب على مواجهة ايران
أخبار دولية
08:47
القراءة الإسرائيلية الاولى لتداعيات فوز ترامب على مواجهة ايران
0
أخبار دولية
08:46
نائب ترامب: هذه أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية
أخبار دولية
08:46
نائب ترامب: هذه أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
بالأرقام... ترامب الرئيس السابع والاربعونَ للولايات المتحدة الاميركيّة
تقارير نشرة الاخبار
08:37
بالأرقام... ترامب الرئيس السابع والاربعونَ للولايات المتحدة الاميركيّة
0
أخبار دولية
06:42
ترامب: "صنعنا التاريخ" في الانتخابات الرئاسية الأميركية
أخبار دولية
06:42
ترامب: "صنعنا التاريخ" في الانتخابات الرئاسية الأميركية
0
أخبار لبنان
06:32
ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء
أخبار لبنان
06:32
ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء
0
أخبار لبنان
04:21
شهداء في غارة استهدفت مبنى في منطقة العين في قضاء بعلبك
أخبار لبنان
04:21
شهداء في غارة استهدفت مبنى في منطقة العين في قضاء بعلبك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:02
انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة
أخبار لبنان
08:02
انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة
2
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
3
أخبار لبنان
06:46
رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024
أخبار لبنان
06:46
رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024
4
أخبار لبنان
02:58
أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
أخبار لبنان
02:58
أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
5
خبر عاجل
02:33
ترامب: استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب
خبر عاجل
02:33
ترامب: استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب
6
خبر عاجل
08:21
نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب وهو الميدان بقسميه الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الاسرائيلي على الحدود والثاني الجبهة الداخلية وان تصل اليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا وتعرف ان الحرب غير قابلة للربح
خبر عاجل
08:21
نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب وهو الميدان بقسميه الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الاسرائيلي على الحدود والثاني الجبهة الداخلية وان تصل اليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا وتعرف ان الحرب غير قابلة للربح
7
خبر عاجل
09:26
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
09:26
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
8
خبر عاجل
08:35
نعيم قاسم: علامات استفهام حول الدخول الاسرائيلي الى البترون بهذه الطريقة واطالب الجيش اللبناني بأن يوضح الأسباب ودور اليونيفيل في هذا الخصوص
خبر عاجل
08:35
نعيم قاسم: علامات استفهام حول الدخول الاسرائيلي الى البترون بهذه الطريقة واطالب الجيش اللبناني بأن يوضح الأسباب ودور اليونيفيل في هذا الخصوص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More