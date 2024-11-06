مفوض الاونروا يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الدفاع عن الوكالة بعد الحظر الإسرائيلي لأنشطتها

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش "أحلك اوقاتها"، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.



وقال فيليب لازاريني "من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى"، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة ب"منع تطبيق القانون المناهض للاونروا" الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.