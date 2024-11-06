ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويعبر عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقالت الوكالة إن بن سلمان أعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، متمنياً للشعب الأميركي التقدم والازدهار.



من جهته، عبر الرئيس الأميركي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته.