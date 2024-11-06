العراق: التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل هي ذرائع كاذبة

اعلن الجيش العراقي في بيان نقلا عن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق اليوم الأربعاء إن التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل هي "ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".



جاء البيان الصادر عن المتحدث العسكري العراقي يحيى رسول ردا على تقرير نشره موقع أكسيوس في 31 تشرين الأول يستند إلى معلومات مخابراتية إسرائيلية عن هجوم إيراني محتمل انطلاقا من الأراضي العراقية.