نقل الشابة الإيرانية التي خلعت ملابسها الى "مركز للرعاية التخصصية"



نُقلت الطالبة الإيرانية التي تم توقيفها في طهران السبت بعدما خلعت ملابسها في الجامعة إلى "مركز للرعاية التخصصية"، وفق ما أعلنت السفارة الإيرانية في باريس في بيان الأربعاء.



وأفاد بيان السفارة الذي لفت إلى أن المسألة هي "قضية خاصة" بأن "الطالبة المعنية تعاني من هشاشة نفسية ونُقلت بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ الاجتماعية إلى مركز للرعاية التخصصية"، من دون أن يقدّم تفاصيل عن طبيعة المركز.