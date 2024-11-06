هاريس اتصلت بترامب لتهنئته بالفوز

أجرت المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس الأربعاء اتصالا بالجمهوري دونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما أفاد أحد مساعديها.وأكد المستشار لفرانس برس، الذي طلب عدم ذكر اسمه او الاقتباس المباشر لتصريحاته، أن نائبة الرئيس الحالية بحثت مع الرئيس المنتخب أهمية الانتقال السلمي للسلطة وأن يكون رئيسا لكل الأميركيين، مؤكدا أن هاريس ستلقي كلمة في وقت لاحق في واشنطن اليوم، ستكون الأولى لها بعد هزيمتها في الانتخابات.