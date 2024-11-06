بايدن يهنئ ترامب ويدعوه الى البيت الأبيض



هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.



وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديموقراطي بايدن البالغ 81 عاما، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته كامالا هاريس، "سيدلي بخطاب الى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

