الإعصار رافايل يتسبب بانقطاع شامل للتيار الكهربائي في كوبا

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في كوبا أن الإعصار رافايل تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كل أنحاء البلاد الأربعاء حين ضرب الجزيرة مغرقا سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة بالظلام.



وكتبت شركة "يونيون إليكتريكا" على موقع "اكس" "تسبّبت الرياح القوية الناجمة عن إعصار رافايل بتعطيل نظام الكهرباء الوطني". وكان انقطاع واسع للتيار في 18 تشرين الأول قد حرم الجزيرة من الكهرباء لأربعة أيام.