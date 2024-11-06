هاريس تقر بالهزيمة: نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب ولكن للدستور



حضت المرشحة الديموقراطية الخاسرة للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس مؤيديها على "مواصلة الكفاح"، حيث أقرت للمرة الأولى بهزيمتها أمام دونالد ترامب الأربعاء.



وقالت هاريس متوجهة إلى مؤيديها "إن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه، وليست ما كافحنا من أجله، وليست ما صوتنا من أجله، ولكن أنصتوا إلي عندما أقول إن نور وعد أميركا سوف يظل متقدا دائما طالما أننا لا نستسلم أبدا وطالما نواصل الكفاح".



وأبلغت هاريس، ترامب، بالمساعدة في عملية الانتقال، قائلة: "سنشارك في انتقال سلمي للسلطة ونحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب ولكن للدستور ولن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".