الرئيس الصينيّ يهنّئ ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة

هنّأ الرئيس الصينيّ شي جينبينغ دونالد ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.



ودعا إلى تعزيز الحوار والتواصل بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وقالت الوكالة إنّ شي هنّأ ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.



وفي ما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدّي عودة ترامب إلى البيت الأبيض لتعديل العلاقات الصينية-الأميركية، التي توترت في السنوات الأخيرة، بسبب ملفّات خلافية عديدة من بينها تايوان والتجارة وحقوق الإنسان والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.



ونقل التلفزيون الصيني الحكوميّ "سي سي تي في" قوله لترامب إنّ "التاريخ أظهر أنّ الصين والولايات المتحدة تستفيدان من تعاون وتخسران من مواجهة".



وأضاف: "علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدوليّ."