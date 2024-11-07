مكتب رئيس وزراء كندا: ترودو بحث قضايا التجارة مع ترامب عقب فوزه بالانتخابات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الأربعاء بشأن التجارة بما في ذلك اتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تفاوضت عليها الدول الثلاث خلال ولاية ترامب الأولى.



وأضاف مكتب ترودو أن الزعيمين ناقشا أيضا مصلحة البلدين في وجود سلاسل توريد آمنة وفي معالجة ممارسات التجارة غير العادلة في الاقتصاد العالمي.