حملة ترامب: الرئيس المنتخب يتطلع إلى لقاء بايدن في البيت الأبيض

أعلنت حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.



وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان إن الاجتماع سينعقد قريبا.