الصين: "لا فائز" في حرب تجارية مع الولايات المتحدة

حذّرت الصين من أنه "لن يكون هناك فائز في حرب تجارية" بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الذي تعهد فرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: "من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضا".