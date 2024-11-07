إيران ترى في فوز ترامب "فرصة لمراجعة التوجهات غير الصائبة السابقة" للولايات المتحدة

اعتبرت إيران أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يشكّل فرصة للولايات المتحدة "لمراجعة التوجهات غير الصائبة السابقة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وكالة "ارنا" للانباء: "لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للادارات الأميركية المختلفة".



ورأى أن فوز ترامب يمثل "فرصة لمراجعة واعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة" لواشنطن.