إردوغان يهنّئ ترامب في مكالمة هاتفية ويبحثان "التعاون" المستقبلي

أعلنت الرئاسة التركية اليوم، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لبحث "التعاون" المستقبلي بينهما.



وهنأ إردوغان ترامب على فوزه الانتخابي، معربا عن رغبته في تطوير التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في الفترة المقبلة.



واستقبل ترامب خلال ولايته الأولى نظيره التركي مرتين في البيت الأبيض، في عامَي 2017 و2019.



وبخلافه، لم يستقبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن إردوغان، وتم إلغاء اجتماع كان مقررا في البيت الأبيض بين الرئيسين في أيار.