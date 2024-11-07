الحكومة البريطانية فرضت 46 عقوبة جديدة على روسيا

فرضت الحكومة البريطانية 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين على صلة بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية.



كما فرضت عقوبات على أفراد وكيانات في ثلاث دول أفريقية، هي جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي، بسبب صلتهم بمجموعة فاجنر.



وذكرت وزارة الخارجية في تحديث على موقع الحكومة الإلكترونيّ أنها أضافت اسما جديدا بموجب نظام عقوبات يتعلق بالأسلحة الكيميائية.