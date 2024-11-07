روسيا: على الغرب التفاوض لتجنب "تدمير الشعب الأوكراني"

أعلن رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنب "تدمير الشعب الأوكراني".



وصرّح في خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين من دول مجاورة لروسيا: "الآن بما أن الوضع في ساحة المعارك ليس مؤاتيا لنظام كييف، أصبح لدى الغرب خياران: مواصلة تمويله (أوكرانيا) وتدمير الشعب الأوكراني أو الاعتراف بالواقع الراهن وبدء التفاوض".