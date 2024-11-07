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استشهاد فلسطينيّ برصاص الجيش الاسرائيليّ في الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-11-07 | 04:52
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استشهاد فلسطينيّ برصاص الجيش الاسرائيليّ في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيّ في عملية عسكرية للجيش الإسرائيليّ في مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوصول شهيد برصاص إسرائيليّ إلى مستشفى طولكرم الحكوميّ من مخيم طولكرم.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ "طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت مجموعة مسلحة في طولكرم"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طاقمها في طولكرم نقل "شهيدا يبلغ من العمر 22 عامًا من داخل مخيم طولكرم ويقوم حاليًا بنقله إلى المستشفى".
وفي بيان منفصل، قال الهلال الأحمر إن امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا أصيبت أيضًا بشظايا في مخيم طولكرم.
ويشن الجيش الاسرائيلي بشكل شبه يومي، عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية وتحديدا في مخيمي طولكرم ونور شمس القريب، وكذلك مدينة جنين ومخيمها، حيث يعتبرها الجيش الاسرائيلي معقلا للجماعات الفلسطينية المسلحة وهي هدف لعمليات الجيش الإسرائيلي المتكررة.
وأعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني بعد منتصف ليل الخميس في مدينة جنين الشمالية القريبة.
وأفادت في بيان بسقوط "شهيد برصاص قوات الاحتلال في جنين".
وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس إن الشهيد هو ضابط متقاعد في المخابرات الفلسطينية يدعى عبد الله السعدي.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خصوصا في شمالها منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول من العام الماضي.
وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 761 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.
كما قتلت الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
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