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المعارضة الألمانية: على شولتس أن يجري تصويتا على الثقة فورا

أخبار دولية
2024-11-07 | 05:50
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المعارضة الألمانية: على شولتس أن يجري تصويتا على الثقة فورا
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المعارضة الألمانية: على شولتس أن يجري تصويتا على الثقة فورا

حث محافظون معارضون في ألمانيا المستشار أولاف شولتس على السماح بإجراء تصويت على الثقة في الحكومة فورا وإجراء انتخابات في كانون الثاني، وذلك غداة انهيار حكومته الائتلافية الثلاثية المنقسمة مما تسبب في فوضى سياسية بالبلاد.

وقال شولتس،‭‭ ‬‬‬الذي يرأس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليمين الوسط، إنه أقال وزير المالية، من الحزب الديمقراطي الحر الذي يتبع سياسات مالية محافظة، لمعارضته خطته لتعليق قانون "مكابح الديون" مجددا في مسعى لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا وتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثر.

وقال المستشار إنه يعتزم إجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في يناير كانون الثاني، وهو تصويت من المرجح أن يخسره، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية مارس آذار، قبل ستة أشهر من انتخابات مقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول.

وقال فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن الوقت يمضي بسرعة ويجب إجراء تصويت الثقة على الفور "بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".

وأضاف أن الانتخابات قد تُجرى في النصف الثاني من يناير كانون الثاني 2025.

وقال للصحفيين "في الوقت الراهن، لن نستطيع ببساطة تحمل وجود حكومة دون أغلبية برلمانية في ألمانيا لعدة أشهر، ثم تليها حملة انتخابية لعدة أشهر أخرى، ثم ربما عدة أسابيع من المفاوضات لتشكيل الائتلاف".

وأضاف: "الوقت عنصر حاسم".

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تصويتا

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