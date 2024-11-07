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رئيسة المفوضية الأوروبية: أتطلع للعمل مع ترامب مجددا
أخبار دولية
2024-11-07 | 06:08
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رئيسة المفوضية الأوروبية: أتطلع للعمل مع ترامب مجددا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى لتوطيد العلاقات عبر الأطلسي.
وقالت: "لدي بعض الخبرة في العمل مع الرئيس ترامب".
أخبار دولية
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
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