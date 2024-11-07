رئيسة المفوضية الأوروبية: أتطلع للعمل مع ترامب مجددا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى لتوطيد العلاقات عبر الأطلسي.



وقالت: "لدي بعض الخبرة في العمل مع الرئيس ترامب".