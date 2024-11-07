0min

ماكرون: الأمن الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة

ماكرون: انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا سيصب في مصلحة أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة لزعماء أوروبيين أن انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا سيصب في مصلحة أوروبا.



وشدد على أن الأمن الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة.



وقال: "مصلحتنا هي ألا تنتصر روسيا".