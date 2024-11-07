قاض أميركي يعيد العمل باتفاق الإقرار بالذنب "للعقل المدبر" لاعتداءات 11 أيلول

أعلن مسؤول أميركي أن قاضيا عسكريا أميركيا أعاد العمل باتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد "العقل المدبر" لاعتداءات 11 أيلول واثنين من المتهمين الآخرين، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء وزير الدفاع لويد أوستن الاتفاقات.



واكد المسؤول الأميركي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، "أن القاضي العسكري حكم بأن اتفاقات ما قبل المحاكمة للمتهمين الثلاثة صالحة وقابلة للتنفيذ".