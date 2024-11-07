هجوم ضخم بمسيرات على كييف وإصابة شخصين

استهدف هجوم "ضخم" بمسيرات روسية كييف خلال ليل الأربعاء الخميس، وأدى إلى جرح شخصين وإلحاق أضرار بمباني والتسبب بحرائق في عدة أحياء، بحسب ما أكدت الإدارة العسكرية في العاصمة.



وكثفت روسيا التي تشن هجومًا على أوكرانيا منذ حوالى ثلاث سنوات ضرباتها على المدن الأوكرانية وخصوصًا على كييف في الأسابيع الأخيرة.



وتعرضت العاصمة لهجمات بمسيرات لمدة ستة أيام خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني ولمدة 20 يومًا في تشرين الأول، بحسب بيانات صادرة عن الإدارة العسكرية.



وقالت الإدارة في بيان عبر تطبيق تلغرام إن الدفاعات الجوية دمرت خلال ليل الأربعاء الخميس "أكثر من ثلاثين" مسيرة في أجواء المدينة وضواحيها.



وأوضحت أن المسيرات كانت تصل على شكل أسراب من اتجاهات مختلفة، وحلق بعضها على ارتفاع منخفض جدًا لجعل رصدها أكثر صعوبة.

