الكرملين لا يستبعد التواصل بين بوتين وترامب قبل تنصيب الأخير

أعلن الكرملين أنه لا يستبعد إمكانية حدوث شكل من أشكال التواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيب الأخير في كانون الثاني، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.



ولم يعلق بوتين بعد على فوز ترامب في الانتخابات، لكن من المقرر أن يتحدث ويجيب على أسئلة في مؤتمر في وقت لاحق من اليوم.



وكان رد فعل الكرملين حذرا أمس الأربعاء بعد انتخاب ترامب رئيسا، قائلا إن الولايات المتحدة لا تزال دولة غير صديقة وإن الوقت وحده هو الذي سيوضح ما إذا كانت تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا ستترجم إلى واقع.