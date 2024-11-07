الرئيس الإيراني: فوز ترامب "لا يغير شيئا" بالنسبة للجمهورية الإسلامية

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة "لا يغيّر شيئا" بالنسبة الى طهران.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بزشكيان قوله إن عودة ترامب الى البيت الأبيض "لا تغيّر شيئا بالنسبة إلينا"، مضيفا أن "أولويتنا هي تطوير علاقاتنا مع جيراننا والدول الإسلامية".