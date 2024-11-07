خامنئي: الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصارِ جبهة المقاومة

بعد مرورِ أربعين 40 يوما على استشهاد السيد حسن نصرالله، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة، سيؤدي لانتصارِ جبهة المقاومة وجبهة الحق.