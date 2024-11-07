الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود في معارك بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 16 آخرون في معارك بجنوب لبنان في الأسابيع القليلة الماضية.